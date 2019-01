JSW: Ruch Szczygłowice nie wydobędzie 63 tys. ton węgla w I kw. po wstrząsie



Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Należący do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Ruch Szczygłowice Kopalni Knurów-Szczygłowice nie wydobędzie w I kwartale 63 tys. ton węgla z powodu wstrząsu wysokoenergetycznego, do którego doszło 19 stycznia, podała spółka. Pomimo tego planowany roczny wynik kopalni pozostaje bez zmian.

"Do wstrząsu o sile 2,8x105J (po weryfikacji przez GIG 9,0Ex105J) doszło w minioną sobotę, około 120 m przed frontem ściany XXIII w pokładzie 405/1 poniżej poziomu 850 metrów. W tym rejonie nastąpiło wypiętrzenie spągu wyrobiska, w wyniku czego wstrzymany został ruch ściany" - czytamy w komunikacie.

Po zdarzeniu odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniodawczego w sprawie Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem poszerzone o specjalistów z zakresu tąpań. Zespół dokonał aktualnej analizy górniczo-geologicznej w rejonie wstrząsu. Określono też dodatkowe wymogi związane z prowadzeniem ściany. Specjaliści zgodzili się na dalszą eksploatację ściany, podejmując jednocześnie decyzję o skróceniu jej wybiegu o 60 m, podano także.

"Mimo niekorzystnego zdarzenia planowany roczny wynik wydobycia w kopalni Knurów-Szczygłowice pozostaje bez zmian" - czytamy dalej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

