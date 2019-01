Zachodniopomorskie: 50. dostawa skroplonego gazu ziemnego LNG do terminalu w Świnoujściu

Źródło: PAP

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sprowadziło w niedzielę kolejny ładunek skroplonego gazu ziemnego LNG do Polski. To 50. dostawa do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.