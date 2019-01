Murapol wprowadził do sprzedaży 96 lokali w II etapie Os. Parkowego w Gliwicach



Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Murapol wprowadził do oferty 96 lokali w ramach II etapu inwestycji Murapol Osiedle Parkowe w Gliwicach, podała spółka.

"W marcu ub.r. Grupa Murapol rozpoczęła komercjalizację I etapu inwestycji, w ramach którego zaoferowała 96 mieszkań, a z końcem września wprowadziła do sprzedaży pierwszą pulę - 93 lokale - z II etapu. W najnowszej ofercie drugiego etapu projektu znajduje się kolejne 96 mieszkań, kawalerek oraz mieszkań 2-, 3- i 4- pokojowych o metrażach od 25 do 58 m2. Powstaną one w 8-kondygnacyjnym budynku z garażem podziemnym" - czytamy w komunikacie.

Prace budowlane związane z realizacją tego projektu rozpoczęły się w IV kwartale 2018 r., zaś przekazanie mieszkań nabywcom zaplanowano na I kwartał 2020 r., podano również.

"Do Gliwic weszliśmy w ubiegłym roku dostrzegając potencjał rynku mieszkaniowego tej lokalizacji. Dotychczas wprowadzone do sprzedaży mieszkania w naszej premierowej inwestycji w tym mieście, Murapol Osiedle Parkowe, cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego uruchamiamy komercjalizację kolejnego budynku. Cały projekt będzie kilkuetapowym przedsięwzięciem deweloperskim, w ramach którego zrealizujemy kompleks mieszkaniowy obejmujący ponad 660 lokali o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 26 tys. m2" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w materiale.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)