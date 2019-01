Projekt zakłada wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1 mld 260 mln zł dla publicznej radiofonii i telewizji z tytułu utraconych w latach 2018-19 opłat abonamentowych.

"1 mld 260 mln zł to są pieniądze na to, żeby Telewizja Publiczna mogła wszystkie zapóźnienia poprzednich lat nadrobić, (żeby) mogła technologiczny +upgrade+ wykonać i żeby radia także mogły taki +upgrade+ wykonać, bo są w opłakanym stanie. W takim opłakanym stanie zostały zostawione po waszych ośmiu latach rządów i trzeba ten stan poprawić " - podkreślił wiceszef MKiDN.

"Wszyscy byśmy chcieli mieć wysokiej jakości telewizję, w związku z tym, (...) nie możemy zaniedbywać jej finansowo" - zaznaczył Lewandowski.

Odnosząc się do poprzednich ekip rządzących mówił: "przez wiele lat nawoływaliście państwo, żeby łamać prawo, by łamać prawo i nie płacić abonamentu". Podkreślił, że "Telewizja Publiczna jest pluralistyczna i każdemu zapewnia to, czego oczekuje".

>>> Czytaj też: Apple podnosi się z kolan. Pokazało znakomite wyniki sprzedaży urządzeń i usług