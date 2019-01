"W IV kw. 2018 r. PKB zwiększył się o 0,3 proc. (kw/kw, wyrównane sezonowo) w Unii Europejskiej (UE), a w strefie euro (EA) o 0,2 proc., co przełożyło się na dalsze pogorszenie rocznych dynamik wzrostu do odpowiednio 1,5 proc. oraz 1,2 proc." - poinformowała, cytowana w informacji resortu finansów, Czerwińska. Dodaje, że w efekcie w całym 2018 r. tempo wzrostu PKB było wyraźnie niższe niż rok wcześniej (1,9 proc. dla UE wobec 2,4 proc. w 2017 r.). Wyjaśniła, że w dużej mierze przyczyniły się do tego gorsze wyniki gospodarki niemieckiej, która w ubiegłym roku odnotowała wzrost PKB na poziomie jedynie 1,5 proc. (najsłabszy wynik od 2014 r.).

Szefowa resortu uważa, że "pogarszanie koniunktury w Niemczech może niepokoić ze względu na silne powiązania handlowe naszego kraju z tą gospodarką, m.in. poprzez udział polskich przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. W tym kontekście sytuacja ekonomiczna w UE będzie w bieżącym roku stanowić istotny czynnik ryzyka dla prognoz wzrostu polskiego eksportu i w efekcie PKB. (PAP)