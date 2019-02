Bank Millennium podtrzymuje cel 1 mld zł zysku netto w 2020 roku



Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Bank Millennium podtrzymuje cele strategiczne do 2020 r. i zakłada zanotowanie 1 mld zł zysku netto w 2020 r. wobec 761 mln zł zysku w 2018 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa Fernando Bicho. Bank nadal zakłada, że uda się zakończyć transakcję przejęcia Euro Banku w II kw. 2019 r.

"Naszym celem na 2019 r. jest, aby być w stanie zrealizować transakcje i integrację z Euro Bankiem i jednocześnie realizować nasz wzrost organiczny taki, jaki byśmy zrealizowali bez Euro Banku. Musimy zrealizować połączenie z Euro Bankiem i tak dalej organicznie się rozwijać, aby zanotować 1 mld zł zysku netto w 2020 r." - powiedział Bicho dziennikarzom.

Wiceprezes podkreślił, że bank podtrzymuje cele strategiczne do 2020 r. i musi je zrealizować nie uwzględniając planowanego przejęcia Euro Banku.

"Naszym celem jest osiągnięcie zwrotu z kapitału na poziomie dwucyfrowym, nie możemy być pewni, czy nastąpi to już w 2019 r., wyłączając akwizycję Euro Banku. Wszystko zależy od czasu przejęcia, gdyż to zależy od otrzymania odpowiedni zgód, szczególnie od KNF" - powiedział prezes Joao Bras Jorge podczas konferencji prasowej.

Zwrot z kapitału (ROE) w ub.r. bank zanotował na poziomie 9,6%.

"Nadal podtrzymujemy termin zakończenia transakcji przejęcia Euro Banku w II kw. 2019 r." - dodał prezes.

Bank Millennium spokojnie oczekuje na zakończenie prac parlamentarnych nad projektami ustaw dotyczących kredytów frankowych.

"Podtrzymujemy istotność wprowadzenia kryteriów społecznych, czyli powiązania wysokości spłacanej raty z wysokością osiąganych wynagrodzeń. Jeżeli tego nie zrobimy, to będzie to niesprawiedliwe, nielogiczne, rodzące dużą presję na przyszłość. Pomoc powinna być skierowana tam, gdzie klienci mają problem ze spłatą kredytu" - powiedział Bicho.

Dodał, że bank od początku oferował m.in. uzyskanie wakacji kredytowych, możliwości zmiany zabezpieczenia, zmiany w wysokości rat.

"Nasze ostatnie doświadczenia są takie, że klienci nie są zainteresowani przeterminowym przewalutowaniem. Jeżeli pojawi się odpowiednie prawo, to się do niego dostosujemy" - dodał.

Według niego, nie będzie potrzeby specjalnego przygotowywania się pod względem kapitałowym, jeżeli wejdzie ustawa frankowa.

Poinformował, że bank zakłada, że w ciągu dwóch następnych lat liczba klientów detalicznych wzrośnie do 2,3-2,4 mln - to będzie mniej więcej podwojenie bazy w porównaniu z 2014 r., kiedy liczba klientów wyniosła 1,2 mln.

Dodał, że bank spodziewa się także systematycznej poprawy marży odsetkowej netto.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

