Przychody TXM spadły o 8% r: r do ok. 22 mln zł w styczniu



Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w styczniu br. wyniosła ok. 22 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, podała spółka. Zarząd TXM kontynuuje pogłębianie restrukturyzacji sieci, m.in. zamykając nierentowne sklepy.

"Dynamika spadku przychodów okazała się taka sama jak w grudniu, natomiast warto podkreślić, że powierzchnia sieci r/r mocniej spadała w styczniu, co wskazuje, że udało nam się poprawić sprzedaż z m2. W minionym miesiącu zamknęliśmy 5 sklepów - zgodnie z zapowiedziami nadal będziemy identyfikować trwale nierentowne i nierokujące lokalizacje, by przyspieszyć optymalizację sieci" - powiedział wiceprezes Marcin Łużniak, cytowany w komunikacie.

W ubiegłym tygodniu zarząd spółki Redan, który wraz z TXM tworzy grupę kapitałową, poinformował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. W celu dokonania zmian w strukturze bilansu spółki zarząd Redan rozważy wyłączenie całości lub części segmentu dyskontowego skupionego w TXM ze struktury kapitałowej grupy. Jako powód przeglądu opcji strategicznych Redan podał konieczność zapewnienia finansowania dla segmentu modowego, co jest utrudnione w sytuacji obciążania sprawozdania skonsolidowanego grupy wynikami generowanymi przez segment dyskontowy. Wydzielenie TXM miałoby również na celu jasne określenie podziału kompetencji obu spółek, przypomniano.

"Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych przez Redan w żaden sposób nie wpłynie na działalność operacyjną TXM. Kontynuujemy pogłębioną restrukturyzację spółki i wierzymy, że przyniesie ona zakładane efekty - już teraz w niektórych aspektach dostrzegamy pozytywne tendencje. Podjęte przez nasz zespół działania zapewnią spółce stabilność, co w efekcie przyczyni się do poprawy wyników finansowych i osiągnięcia rentowności" - podsumował p.o. prezesa TXM oraz prezes Redanu Bogusz Kruszyński.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w styczniu 2019 roku wyniosły ok. 0,6 mln zł, co oznacza spadek o 11% w stosunku do stycznia 2018 roku. Sieć TXM na koniec stycznia składała się z 383 sklepów własnych o łącznej powierzchni 102,3 tys. m2 i była o 3,4% niższa niż na koniec stycznia 2018 r., podsumowano.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)