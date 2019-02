Unibep ma umowę na projekt modułowy Saffransgatan w Szwecji za ok. 17,2 mln zł



Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę z Göteborgs Egnahems AB na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Saffransgatan" w Göteborgu, podała spółka. Wynagrodzenie ustalono na ok. 17,2 mln zł netto.

"Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz budynku o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych, w których znajdą się łącznie 34 mieszkania. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 41,8 mln SEK netto, co stanowi ok. 17,2 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na I kwartał 2019 r., a przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w III kwartale 2019 roku i zakończenie w I kwartale 2020 roku, podano także.

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z ABT 06 - standardem budowlanym obowiązującym w Szwecji.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

