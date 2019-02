Agencja dpa informuje o tym we wtorek, powołując się na informacje własne i tygodnika "Der Spiegel". Dpa pisze, że dotychczasowe zobowiązanie oznacza już wzrost o 80 proc. w okresie 2014-2024 (w liczbach absolutnych z ok. 33 mld do 60 mld euro). Według agencji wyliczenie to strona niemiecka przedstawiła w przekazanym dokumencie i podkreśliła, że "ten wzrost będzie utrzymany w okresie po 2024 roku".

Dpa zwraca uwagę, powołując się na "koła NATO", że te deklaracje Niemiec nie spełnią zapewne oczekiwań Sojuszu, a z pewnością nie sprostają temu, czego oczekuje prezydent USA Donald Trump, ponieważ "zarówno w Brukseli, jak i w Waszyngtonie żąda się konkretnych danych, jak mogą zostać osiągnięte cele dotyczące wydatków na obronność".

Dpa wskazuje, że w przypadku Niemiec zupełnie niejasne było dotąd, jak w 2024 roku osiągnięte ma zostać 1,5 proc. PKB, skoro z planowania średnioterminowego wynika, że w 2022 roku będzie to tylko 1,23 proc.

Agencja przypomina, że podczas szczytu NATO latem ubiegłego roku w Brukseli Trump groził nawet wystąpieniem USA z Sojuszu, jeśli wszystkie państwa członkowskie nie zaczną natychmiast przeznaczać na obronność 2 proc. PKB.