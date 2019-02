Hitachi Capital Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad PCM



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Hitachi Capital Polska kontroli nad Prime Car Management (PCM), co oznacza spełnienie warunku w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi, podała spóła.

"Wzywający niniejszym informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. powziął informację o uzyskaniu bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego bezpośredniej kontroli nad spółką" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec grudnia Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie do sprzedaży 11 908 840 akcji PCM, stanowiących 100% głosów, po 12,09 zł za akcję. Zapisy trwają do 22 lutego.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)