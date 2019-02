Spółka Archicomu ma umowę na działki we Wrocławiu pod ok. 75 mieszkań



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Archicom Stabłowice, spółka zależna Archicomu, zawarł z osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży na zakup nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, o powierzchni 0,8922 ha (wraz z dokumentacją projektową), za cenę netto 2,7 mln zł, podał Archicom. Na wskazanej wyżej nieruchomości nabywca zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną, na ok. 75 mieszkań.

"Warunkiem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży jest m.in. brak roszczeń reprywatyzacyjnych byłych właścicieli lub ich następców prawnych oraz brak jakichkolwiek zasadnych roszczeń osób trzecich co do prawa własności nieruchomości - według stanu na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży planowane jest do dnia 15 marca 2019 r. Zakup nieruchomości sfinansowany będzie ze środków własnych, podsumowano.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

