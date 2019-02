Forever Entertainment: UF Games i Ultimate Games mają umowę ws. 'Grave Keeper'



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Spółka UF Games zawarła umowę licencyjną z Ultimate Games, na mocy której UF Games otrzymała licencję do wydania gry "Grave Keeper" na konsoli Nintendo Switch, podał Forever Entertainment.

"Planowany termin premiery gry na konsoli Nintendo Switch to II kwartał 2019. Gra zostanie przeportowana i wydana na Nintendo Switch przy współpracy z Forever Entertainment S. A" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu 2018 r. Ultimate Games zawarł z Forever Entertainment umowę inwestycyjną w sprawie utworzenia spółki UF Games. Przedm działalności nowo utworzonego podmiotu to portowanie gier na konsole: Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One oraz ich wydawnictwo. Podstawową platformą docelową w nowej spółce będzie Nintendo Switch.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)