Konsorcjum Trakcji PRKiL i COMSA podpisało umowę z Gminą Miejską Kraków na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej z przebudową układu drogowej i mostu, podała spółka. Wartość umowy to 76,59 mln zł netto.

"Spółka jako lider konsorcjum w składzie: Trakcja PRKiI S.A. - lider konsorcjum, COMSA S.A.U. - partner konsorcjum podpisała z Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, umowę na wykonanie robót budowlanych: 'Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę'" - czytamy w komunikacie.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 4 614 231 073,4 zł na koniec stycznia 2019 r., podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 5 156 003 853,05 zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte przez grupę Monnari Trade w styczniu 2019 roku wyniosły ok. 20,2 mln zł i były wyższe o 16,09% w skali roku, podała spółka. "Zarząd Monnari Trade informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w styczniu 2019 roku przez grupę kapitałową . wyniosły ok. 20,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2018 roku (17,4 mln zł) o 16,09%. Przychody za styczeń 2019 r. obejmują ok 1 mln zł przychodów osiągniętych przez spółki grupy Centro 2017 sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na akcje Prime Car Management do 18,05 zł za akcję z 12,09 zł poprzednio, podała firma. >>>>

Zygmunt Solorz, występujący w imieniu większościowego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu, zaproponował, aby przez najbliższe trzy lata została wypłacona akcjonariuszom spółki dywidenda w łącznej wysokości co najmniej około 1,8 mld zł, podał Cyfrowy Polsat. Zarząd zapowiedział, że planuje zakończyć weryfikację obecnej polityki dywidendowej w marcu br. >>>>

Archicom Stabłowice, spółka zależna Archicomu, zawarł z osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży na zakup nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, o powierzchni 0,8922 ha (wraz z dokumentacją projektową), za cenę netto 2,7 mln zł, podał Archicom. Na wskazanej wyżej nieruchomości nabywca zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną, na ok. 75 mieszkań. >>>>

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 16,1% r/r do 614,7 mln zł w styczniu 2019 r., podała spółka. >>>>

LPP planuje zwiększenie poziomu dywidendy z zysku za 2018 r. w porównaniu z poprzednim rokiem, ale odpowiednie decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte, poinformował ISBnews prezes Marek Piechocki. >>>>

Wdrożenie RFID w całym łańcuchu dostaw w LPP to konieczność, jeżeli spółka chce skutecznie konkurować z największymi sieciami na tym rynku, poinformował ISBnews prezes Marek Piechocki. >>>>

LPP zakłada, że będzie rósł w tempie 15% rocznie, a pomogą w tym zarówno inwestycje w rozwój sieci, RFID, e-commerce, a także inwestycje związane z budową nowych centrów dystrybucyjnych, wynika ze słów prezesa Marka Piechockiego. >>>>

Spółka UF Games zawarła umowę licencyjną z Ultimate Games, na mocy której UF Games otrzymała licencję do wydania gry "Grave Keeper" na konsoli Nintendo Switch, podał Forever Entertainment. >>>>

Orlen Deutschand, niemiecka spółka z grupy kapitałowej Orlen, podpisał umowy z dwoma nowymi głównymi partnerami logistycznymi. Od lutego 2019 roku firma współpracuje z EDEKA Foodservice Convenience oraz DTV Tabak, podała spółka. >>>>

iFun4all odnotowało 0,5 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 0,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Medyczne Centrum Telemonitoringu, spółka z grupy Nestmedic, podpisało umowę sprzedaży systemu Pregnabit z Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego - Szpital Miejski w Zabrzu, które po zakończonych testach systemu Pregnabit wprowadza go do oferty usług medycznych, podał Nestmedic. To druga umowa sprzedaży ze szpitalem publicznym w Polsce. >>>>

