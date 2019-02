Konsorcjum Sygnity i DHI Polska ma umowę na system monitoringu za 30,3 mln zł



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Sygnity (lider) oraz DHI Polska (partner) zawarło z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni umowę, której przedmiotem jest wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków, podało Sygnity. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy wyniesie ok. 30,3 mln zł brutto, przy czym udział Sygnity jako lidera konsorcjum w wynagrodzeniu został przez strony konsorcjum określony na ok. 16 mln zł brutto.

"Na poczet należytego wykonania umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ok. 1,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji umowy został określony na III kwartał 2020 r.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)