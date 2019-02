Ronson wprowadza do przedsprzedaży 97 lokali w ramach II etapu os. Grunwald 2



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Ronson Development uruchomi 9 lutego przedsprzedaż 97 lokali w ramach II etapu osiedla Grunwald 2 w Poznaniu, podała spółka.

"Wyjątkowa lokalizacja w sercu dynamicznie rozwijającego się Marcelina jest zdecydowanym atutem dla osób, które chciałyby kupić mieszkanie w celach inwestycyjnych. Duża część lokali jest metrażem dostosowana do oczekiwań właśnie tej grupy klientów. Przygotowaliśmy także mieszkania 'szyte na miarę' pod potrzeby rodzin, które chciałyby zamieszkać w tej pięknej, zielonej okolicy. Ustawne trzy- i czteropokojowe lokale o kompaktowych powierzchniach i atrakcyjnych cenach to propozycja właśnie dla nich" - powiedziała regionalna dyrektor sprzedaży i marketingu w Ronson Development Justyna Hamrol, cytowana w komunikacie.

Na II etap projektu Grunwald2 składać się będzie 97 lokali, których ceny w przedsprzedaży zaczynają się od 6 200 zł za m2. Ponad połowa z nich to mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 35 m2. W II etapie Grunwaldu2 powstanie również 28 mieszkań 3-pokojowych, a także 10 lokali 4-pokojowych, podano również.

"Pierwszy etap projektu przy ul. Świerzawskiej 5 w Poznaniu obejmuje 133 lokale, z których ponad połowa znalazła już nabywców. Docelowo, w dziewięciopiętrowym budynku powstanie łącznie 267 mieszkań, z czego ponad połowę stanowić będą lokale dwupokojowe, a ponad jedną czwartą - trzypokojowe, kompaktowe mieszkania o powierzchni do 60 m2" - podsumowano.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokali.

(ISBnews)