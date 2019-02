iFun4all miało 0,5 mln zł zysku netto, 0,5 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - iFun4all odnotowało 0,5 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 0,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,5 mln zł wobec 0,09 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,03 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 0,32 mln zł rok wcześniej.



W całym 2018 r. spółka miała 0,95 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 0,33 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 mln zł w porównaniu z 1,32 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki to oczywiście efekt naszej umowy z Microsoftem. Z optymizmem patrzymy również na 2019 r. biorąc pod uwagę nasze już znane portfolio na bieżący rok, jak i potencjalne kilka niespodzianek, które szykujemy. O szczegółach będziemy informować zapewne jeszcze w pierwszym kwartale" - skomentował prezes Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

W 2019 r. iFun4All oficjalnie szykuje przynajmniej 2 premiery, cyfrowe "Ritual" oraz planszową wersję "Halls of Horror", zapowiedziano w materiale.

"W kolejce czeka również 'Far Peak', którego daty premiery jeszcze nie znamy. Dotychczas wydane gry spółki, tj. 'Serial Cleaner', 'Red Game Without a Great Name' oraz 'Green Game: Time Swapper' pozostają w ciągłej dystrybucji na dotychczasowych platformach, w tym na Nintendo Switch" - czytamy dalej.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

(ISBnews)