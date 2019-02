Asseco stworzyło aplikację Informacje Medyczne przeznaczoną dla pacjentów





Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Asseco, wykorzystując doświadczenia w informatyzacji placówek medycznych, stworzyło dedykowaną pacjentom aplikację Informacje Medyczne, podała spółka. Jest to pierwszy taki produkt na polskim rynku. Umożliwia on zarządzanie informacjami, udostępnianymi przez jednostki medyczne i korzystanie z nich za pośrednictwem smartfonów.



Dzięki aplikacji Informacje Medyczne pacjent dostaje dostęp do wyników badań, które dotychczas były gromadzone tylko w jednostce służby zdrowia. Może także bez potrzeby wizyty w placówce pobrać dokumentację bezpośrednio na swój telefon. W przypadku, kiedy nie jest ona dostępna w wersji cyfrowej istnieje możliwość zapisania jej zdjęcia. Przydatną funkcją jest również uproszczenie logowania do elektronicznej rejestracji w jednostkach medycznych oraz tworzenie własnej listy wybranych miejsc, gdzie prowadzone jest leczenie, podano.



"Asseco konsekwentnie podąża za obowiązującymi trendami w służbie zdrowia. Wśród nich niewątpliwie dominujący jest kierunek zmian, który stawia pacjenta w centrum uwagi, nadając mu specjalne uprawnienia. To on jest właścicielem danych medycznych i bardzo często głównym nośnikiem informacji o swoim zdrowiu. Dlatego też bardzo ważne jest, aby zarówno pacjent, jak i jednostki medyczne posiadały narzędzia upraszczające wzajemną wymianę informacji. Dzięki naszej nowej aplikacji pacjent uzyskuje dostęp do istotnych informacji medycznych i może sam decydować, komu je przekazuje. Wszystko to odbywa się na smartfonie, który w dzisiejszych czasach jest jednym

z podstawowych narzędzi naszej codziennej komunikacji. Ten kierunek zmian w mojej ocenie będzie kluczowy dla branży zdrowotnej w nadchodzącym czasie" - powiedział wiceprezes Asseco Poland Krzysztof Groyecki, cytowany w komunikacie.



Z punktu widzenia jednostek medycznych - zarówno szpitali, jak i przychodni czy jednoosobowych gabinetów lekarskich aplikacja pozwala przede wszystkim na oszczędność czasu oraz zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Dzięki niej udzielanie dostępu do danych medycznych odbywa się bez angażowania personelu. Natomiast lekarze zyskują możliwość efektywniejszej realizacji wizyt oraz konsultacji medycznych, ponieważ mogą otrzymać od pacjenta dokumentację medyczną z wyprzedzeniem. Dla zarządzających jednostkami medycznymi jest to zatem zmniejszenie kosztów związanych z pracą personelu oraz z komunikacją telefoniczną z pacjentami, wskazano także.



"Aplikacja Asseco Informacje Medyczne zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych i działa w prosty, szybki oraz nowoczesny sposób. Funkcjonalności tego rozwiązania niewątpliwie upraszczają przepływ informacji pomiędzy pacjentem a jednostkami medycznymi i tym samym doskonale wpisują się w wymagania projektów dofinansowanych, których celem jest zwiększenie dostępności placówek medycznych dla pacjenta. Ciągle rozwijamy nasz produkt, ponieważ chcemy, aby stał się jednym z podstawowych narzędzi wspierających nowoczesnego pacjenta w procesie leczenia i tak na przykład już niedługo damy mu możliwość zdalnego zamówienia recepty czy też otrzymania komunikatu bezpośrednio od lekarza prowadzącego" - powiedział dyrektor Departamentu Produktów Masowych Asseco Poland Szymon Chamuczyński.



Nowe rozwiązanie jest zintegrowane z inną aplikacją Asseco - Apteczka Domowa, która służy do zarządzania lekami w zakresie stanu ich posiadania, dawkowania, podań oraz terminu przydatności. Można ją uruchomić bezpośrednio z poziomu Informacji Medycznych.



Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.



(ISBnews)