Przychody CDRL w polskich sklepach spadły r: r do 11,3 mln zł w styczniu



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - CDRL zanotowało 11,3 mln zł przychodów z polskiej sieci detalicznej i 2,3 mln zł w kanale e-commerce w styczniu, co oznacza spadek wobec odpowiednio:11,7 mln zł i 2,6 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

"Od początku roku utrzymaliśmy stabilny poziom przychodów w krajowej sieci detalicznej. Zaobserwowany spadek w kanale e-commerce wynika z wysokiej bazy w styczniu 2018 roku, kiedy zanotowaliśmy rekordowe przychody w tym segmencie. W kolejnych miesiącach skoncentrujemy się na konsolidacji nowo przejętych podmiotów i ekspansji zagranicznej, głównie na rynki wschodnie, tj. Rosję, Białoruś i Kazachstan. Widzimy tam ogromny potencjał, a rynek jest jeszcze nienasycony. Przejęcie sieci Buslik stworzyło okazję do budowy pozycji na terenie Euroazjatyckiej Unii Celnej" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Na początku bieżącego roku grupa CDRL dokonała zakupu 75,9% udziałów spółki DPM (poprzednio: Handlowo - Przemysłowej Grupie West Ost Union) z Białorusi, zarządzającej siecią supermarketów Buslik - lidera sprzedaży odzieży i akcesoriów dziecięcych w tym kraju.Sieć Buslik posiada kompleksową ofertę dla dzieci do 12 lat, m.in. odzież dziecięcą, obuwie, zabawki i meble.

W styczniu CDRL objęło 69% udziałów w spółce odzieżowej Lemon Fashion i 40% udziałów w Sale Zabaw Fikołki. Lemon Fashion jest pierwszą marką odzieży dziecięcej w Polsce dedykowaną aktywności fizycznej dzieci. Spółka jest projektantem, producentem i dystrybutorem ubrań pod markami Lemon Explore, Lemon Fashion, Thermotex, Actisoft oraz akcesoriów marki Petit Bijou.Dzięki zaangażowaniu w Sale Zabaw Fikołki, spółka pozyskała nowy kanał dotarcia do swoich klientów. W ramach współpracy ze spółką Sale Zabaw Fikołki, prowadzone są 2 sklepy oraz 5 cornerów sprzedażowych pod marką Coccodrillo, podano dalej.

"W planach do końca 2021 roku, jest zwiększenie lokalizacji sklepów i cornerów pod brandem Coccodrillo, a tym samym sal zabaw Fikołki do 30" - czytamy także.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)