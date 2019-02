Zygmunt Solorz chce, by Cyfrowy Polsat wypłacił 1,8 mld zł dywidendy w 3 lata



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Zygmunt Solorz, występujący w imieniu większościowego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu, zaproponował, aby przez najbliższe trzy lata została wypłacona akcjonariuszom spółki dywidenda w łącznej wysokości co najmniej około 1,8 mld zł, podał Cyfrowy Polsat. Zarząd zapowiedział, że planuje zakończyć weryfikację obecnej polityki dywidendowej w marcu br.

"Zarząd spółki informuje, że w dniu 7 lutego 2019 roku otrzymał pismo od pana Zygmunta Solorza, występującego w imieniu większościowego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu, zawierające postulat rozważenia przez zarząd zmiany polityki dywidendowej spółki. Pan Zygmunt Solorz zaproponował, aby przez najbliższe trzy lata została wypłacona akcjonariuszom spółki dywidenda w łącznej wysokości co najmniej około 1,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.

W szczególności, postulat obejmuje ustalenie rocznej kwoty dywidendy na poziomie minimum 4% liczonych ze średniej kapitalizacji spółki z grudnia 2018 roku, czyli około 0,93 zł na akcję. Tak skalkulowana nominalna roczna kwota nowej dywidendy mogłaby być płacona przez spółkę przez trzy kolejne lata, podkreślono.

"W opinii pana Zygmunta Solorza, Grupa Cyfrowy Polsat, która była budowana przez szereg lat wspólnym wysiłkiem i przy istotnym wsparciu akcjonariuszy mniejszościowych, posiada dzisiaj solidne fundamenty w postaci zdrowych aktywów i powtarzalnych strumieni finansowych. Jednocześnie budowane przez wiele lat bardzo dobre relacje z bankami i obligatariuszami Cyfrowego Polsatu dają spółce dostęp do finansowania jej dalszego rozwoju. Ponadto pan Zygmunt Solorz poinformował, że otrzymywał niejednokrotnie sygnały przekazywane przez mniejszościowych akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu odnośnie kwestii podziału zysków spółki, który od czasu przejęcia w 2014 roku spółki Polkomtel kształtował się na relatywnie niskim poziomie. Według pana Zygmunta Solorza, dywidenda oparta o takie założenia będzie zdrowym kompromisem pomiędzy zapewnieniem godziwego i powtarzalnego wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy spółki a dalszym jej oddłużaniem" - czytamy dalej.

Zarząd zapowiedział, iż w odpowiedzi na wspomniane pismo dokona przeglądu planów Grupy Cyfrowy Polsat celem oszacowania możliwości alokacji zasobów gotówkowych pod kątem wypłaty dywidendy zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi przez reprezentanta akcjonariusza większościowego.

"Po przeprowadzeniu szacunku zarząd dokona przeglądu obecnej polityki dywidendowej spółki celem jej ewentualnej modyfikacji. Zarząd zapewni, aby nowa polityka dywidendowa nie zaburzyła koncepcji rozwoju firmy. Zarząd szacuje, iż proces weryfikacji zakończy się w marcu 2019 roku" - podsumowano w komunikacie.

Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na GPW od maja 2008 roku. Grupa oferuje m.in. usługi płatnej TV w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej, usługi telefonii komórkowej i transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego internetu.

(ISBnews)