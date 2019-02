Ceny energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na taryfie B i C wraz z kosztami dystrybucji są najwyższe wśród wszystkich odbiorców energii. Ostatni rok dał się mocno we znaki odbiorcom energii - silne wzrosty cen, upadek kilku dostawców prądu i gazu, a na koniec zamieszanie legislacyjne z zamrożeniem cen, które do dzisiaj trzyma mnóstwo firm w niepewności. Firmy masowo szukają alternatyw, które dałyby im nie tylko tanią energię, ale też zapewniły oszczędność i jako taką stabilizację.

- Przemysł zaczyna mieć świadomość, że musi aktywniej zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne. Rośnie zainteresowanie rozwiązaniami typu ESCO. Firmy poszukują możliwości rozwoju własnych źródeł energii, wykorzystania ciepła odpadowego, którym można się dzielić z sąsiadami - mówi Daria Kulczycka, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Jak korzystać z biogazu i ze słońca

Są firmy, które już mają własną, zieloną energię. Tymbark w 2015 roku z ok. 4 tys. ogniw fotowoltaicznych wybudował farmę o mocy 1 MW. Na terenie farmy zainstalowano także stację meteorologiczną oraz wykonano aparaturę monitoringu. - Podstawowym celem inwestycji było wykorzystanie odnawialnego źródła energii i tym samym kontynuacja działań proekologicznych w spółce - tłumaczy Dariusz Czech, dyrektor generalny w firmie Tymbark.

Jak dodaje, pomysł wykonania instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wynikał z chęci poprawienia bilansu energetycznego zakładu. Dzięki własnej produkcji energii elektrycznej zwiększała się niezależność firmy od zewnętrznych źródeł.

Zakład w Tymbarku odznacza się dużą skalą produkcji, a co za tym idzie dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i cieplną. Energia elektryczna wykorzystywana jest głównie do celów technologicznych i produkcji chłodu, natomiast energia cieplna do celów technologicznych i grzewczych. Zakład posiada własną, nowoczesną oczyszczalnię ścieków, jak również zakładową kotłownię gazową. Do pozyskiwania energii elektrycznej, cieplnej i chłodu wykorzystywany jest także biogaz (w procesie trigeneracji), a zakład pracuje w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną – linie produkcyjne są energo- i wodooszczędne.

Przedsiębiorcy nie mają teraz możliwości rozliczania nadwyżek energii wprowadzonej do sieci.

