POPiHN: Ceny paliw w styczniu stanowiły w Polsce 87-93% średniej UE



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Średnia cena detaliczna oleju napędowego wyniosła na koniec stycznia w Unii Europejskiej 1259 euro/1000 litrów, a benzyny 95 - 1275,1 euro/1000 l. W Polsce było to odpowiednio: 1172,8 euro (93% średniej unijnej) i 1110,8 euro (87% średniej w UE), podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Najwięcej w UE za olej napędowy musieli w styczniu zapłacić Szwedzi, gdzie średnia cena diesla wyniosła 1493,5 euro/1000 l, a także Brytyjczycy (1485,8 euro) oraz Włosi (1440,7 euro).

Polska znalazła się pod tym względem na 22. miejscu spośród 28 krajów Unii. Taniej niż w naszym kraju zatankować diesla można było na Łotwie, w Hiszpanii, Rumunii, na Litwie, w Bułgarii oraz tradycyjnie w Luksemburgu, gdzie cena tego paliwa wyniosła 1066 euro, ze względu na najniższy w Europie podatek VAT.

Z kolei benzyna najdroższa była w styczniu w Holandii (1566 euro/1000 l), Danii (1507 euro), we Włoszech (1494,5 euro) oraz w Grecji (1491 euro).

W tym przypadku Polska zajęła 23. miejsce w UE. Niższa cena benzyny obowiązywała w minionym miesiącu w na Litwie, Cyprze, Węgrzech, w Rumunii oraz w Bułgarii, gdzie wyniosła ona jedynie 993,8 euro.

Różnica pomiędzy najdroższym i najtańszym krajem Unii pod względem cen ON sięgnęła 427,5 euro za 1000 l, czyli ponad 40%, a pod względem cen benzyn 572,2 euro (57,6%).

(ISBnews)