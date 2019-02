Najwięksi nowi polscy przedsiębiorcy na eBay podwoili r: r obroty w 2018 roku



Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Łączne obroty 10 największych nowych polskich sprzedawców, którzy dołączyli do platformy eBay w 2018 roku, osiągnęły ponad 2 mln euro, podała platforma. Jest to wolumen dwa razy większy niż obrót 10 największych nowych polskich sprzedawców w 2017 r. W ubiegłym roku polscy przedsiębiorcy podwoili także liczbę oferowanych produktów na eBay do blisko 8 mln artykułów.

Najbardziej popularnymi kategoriami produktowymi wśród przedsiębiorców, którzy dołączyli do platformy w 2018 roku, były akcesoria dla domu i ogrodu, moda, części samochodowe oraz elektronika. Nowi sprzedawcy wystawili łącznie ponad 780 tys. przedmiotów i chętnie wychodzili ze swoją ofertą na rynki międzynarodowe. Najwięcej z nich rozpoczęło swoją działalność za pośrednictwem platformy w pierwszych trzech miesiącach roku. Nowi polscy przedsiębiorcy eksportowali swoje produkty średnio do 18 krajów, podano.

"Dzięki prostej mechanice serwisu oraz stałemu poszerzaniu oferty użytecznych narzędzi sprzedażowych chcemy przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości i handlu transgranicznego. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem dla polskich przedsiębiorców i możemy wspierać ich w rozwoju biznesu, zapewniając dostęp do międzynarodowego rynku" - powiedziała dyrektor zarządzająca na Polskę i Europę Centralną w eBay Małgorzata Gliszczyńska, cytowana w komunikacie.

Wzrost zainteresowania polskich sprzedawców platformą eBay przełożył się zarówno na zwiększenie eksportu produktów na rynki zagraniczne, jak i na wzrost sprzedaży krajowej. W 2018 r. sprzedaż na rynek lokalny za pośrednictwem strony eBay.pl wzrosła o 13%. Przedsiębiorcy z Polski znacząco zwiększyli także eksport swoich produktów z dwóch kluczowych kategorii: Motoryzacja oraz Dom i Ogród. Jak wynika z danych, w skali roku eksport części samochodowych do Irlandii wzrósł o 83%, do Francji o 17%, a do Niemiec o 14%. Z kolei eksport produktów dla domu i ogrodu do Francji to wzrost na poziomie 23%, do Włoch - 21%, a do Niemiec - 15%, wskazano także.

"Bardzo dobre wyniki sprzedaży osiągane przez polskich przedsiębiorców to także efekt wsparcia ze strony eBay. Jako profesjonalny partner, eBay dba o to, by stale poszerzać dostępność nowych funkcjonalności dla sprzedawców w Polsce i dostarczać narzędzi do efektywnego zarządzania firmą biorącą udział w handlu transgranicznym. [...] W grudniu 2017 r. eBay rozszerzył również współpracę z firmami partnerskimi, wprowadzając integrację z Shoplo, czyli platformą, na której sprzedawcy mogą koordynować sprzedaż w wielu kanałach jednocześnie" - podsumowano.

eBay Inc. to globalny lider w handlu, udostępniający platformy Marketplace, StubHub i Classifieds. Firma powstała w 1995 roku w San Jose w Kalifornii. eBay to jedna z największych i najaktywniejszych platform sprzedażowych. W 2016 r. sprzedaż przez eBay osiągnęła wartość 84 mld USD brutto.

(ISBnews)