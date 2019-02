Helios z grupy Agora otwiera swoje pierwsze kino w Warszawie w centrum Blue City



Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Helios, operator kin z grupy Agora, otwiera swoje pierwsze kino w Warszawie - w centrum handlowym Blue City i planuje kolejne otwarcia w stolicy, a także wejście m.in. do Krakowa i Lublina, poinformował prezes Helios Tomasz Jagiełło.

"Nowe kina powstają z reguły wewnątrz nowych centrów handlowych. Dlatego tak długo czekaliśmy na swoje pierwsze otwarcie w Warszawie. Ponadto umowa z Blue City została zawarta już 8 lat temu, ale bardzo długo trwały kwestie związane z akceptacją projektu. Ostatecznie zrealizowany został pomysł wbudowania kina w kopułę centrum, co samo w sobie stanowiło poważne wyzwanie, które się udało" - powiedział Jagiełło podczas prezentacji kina.

Umowa najmu została zawarta na 10 lat. Koszty inwestycji są o ok. 50% wyższe od standardowego projektu kina, podał prezes Helios. Dodał, że inwestycja ma się zwrócić w 6-7 roku funkcjonowania. W warszawskim Heliosie są sale w koncepcie Dream. Jest to projekt stanowiący kinową ofertę premium (dopłata 7 zł do biletu). Pierwsze sale Dream zostały otwarte w gdańskim Forum. Kolejne w katowickim Libero i właśnie w warszawskim Blue City. Spółka nie wyklucza też, że koncept Dream pojawi się w modernizowanych starszych obiektach.

"W Warszawie zamierzamy otworzyć jeszcze kilka kin. Liczymy, że pod koniec bieżącego roku otworzymy kolejne kino w Wołominie. Chcemy być na rynkach, na których nas jeszcze nie ma. Na pewno chcielibyśmy pojawić się w Krakowie i Lublinie, gdzie mamy projekty, nad którymi pracujemy, a także w mniejszych miastach, jak chociażby Legionowo, Pabianice, czy Żory. Chcemy zasługiwać na tytuł największej sieci kin w Polsce" - dodał prezes.

Według szacunków Heliosa, warszawski rynek kinowy stanowi około 20% całego polskiego rynku, szacowanego na ok. 60 mln biletów rocznie.

Helios ma łącznie 47 kin w Polsce. Podczas prezentacji strategii rozwoju Agora podała, że widzi w Polsce bardzo dużą przestrzeń dla rozwoju biznesu kinowego, co jest dobrym prognostykiem dla rozwoju Heliosa. Operator kin ma mieć w 2022 r. 380 ekranów, wobec 241 na koniec 2017 r. Cel liczby ekranów jest już zapewniony w aktualnym pipeline projektów spółki. Miejsce na nowe kina jest zarówno w dużych miastach - także w Warszawie - jak i w mniejszych ośrodkach - nawet rzędu 40 tys. mieszkańców.

Według strategii Agory, przychody Heliosa mają wzrosnąć do 2022 roku o 44% do 507,3 mln zł, a EBITDA o 36% do 81,7 mln zł.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)