"Wahania EUR/PLN są w piątek niewielkie. Para odbiła po słabszym tygodniu" - powiedział Jakub Rybacki, ekonomista ING Banku Śląskiego.

"Najważniejsze publikacje w przyszłym tygodniu to dane z krajowego przemysłu oraz indeksy PMI dla gospodarki strefy euro, a zwłaszcza Niemiec. Jeśli negatywny obraz perspektyw dla gospodarki utrzyma się, to złoty pozostanie na podwyższonych poziomach, a jeśli odczyty pozytywnie zaskoczą, to złoty może się umocnić" - dodał.

W środę GUS poda styczniowe dane o produkcji przemysłowej. Konsensus PAP Biznes zakłada, że wskaźnik wyniósł 4,0 proc. rdr wobec 2,8 proc. w grudniu.

W czwartek inwestorzy poznają wstępne odczyty PMI dla przemysłu i usług m.in. we Francji, Niemczech i strefie euro.

W ocenie Kamila Maliszewskiego, analityka DM mBanku na notowania EUR/PLN mogą także wpływać wskaźniki wyprzedzające dla niemieckiej gospodarki. Indeks ZEW zostanie opublikowany we wtorek, a indeks Ifo w piątek.

"Pokażą one, czy niemiecka gospodarka jest na progu spowolnienia, czy jest to początek czegoś głębszego" - powiedział.

"EUR/PLN powinien pozostać w przedziale 4,30-4,35" - dodał.

GUS podał w piątek, że inflacja spadła w styczniu do 0,9 proc. rdr z 1,1 proc. w grudniu. W komentarzach do danych ekonomiści podkreślali, że opublikowane w piątek dane GUS są "szczątkowe", wskazują jednak na zaskakujący wzrost inflacji bazowej. Przewidują oni, że CPI w lutym i marcu wzrośnie, nawet do 2,0 proc. rdr.

Złoty osłabił się w tym tygodniu o 0,4 proc. wobec euro i o 0,9 proc. do dolara.

RYNEK DŁUGU

"Kończymy spokojny tydzień. Jesteśmy na dość wysokich poziomach cenowych. Zbliża się duża aukcja zamiany, a podaż może zaważyć na cenach, innych istotnych powodów do wzrostów rentowności nie widać" - powiedział Mateusz Milewski, diler SPW w mBanku.

"Z drugiej strony polskie obligacje są drogie i ciężko się spodziewać, żeby miały się jeszcze dalej umacniać" - dodał.

Ministerstwo Finansów zaplanowało na 21 lutego przetarg zamiany obligacji.

Na rynkach bazowych rentowność niemieckich 10-latek rośnie o 1 pb do 0,11 proc., a amerykańskich idzie w górę o 1 pb do 2,67 proc.

Polskie obligacje 2- i 5-letnie kończą tydzień bez większych zmian, zaś 10-latki umocniły się o 3 pb.