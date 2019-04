Z kampanii wyborczej PiS z 2015 r. pamiętamy Polskę w ruinie i wstawanie z kolan. Podnieśliśmy się z nich szybko, bo już pół roku po wyborach było nas stać na ponad 20 mld zł na nowe świadczenie wychowawcze, czyli program 500+. Później coraz bardziej wyprostowany suweren wspinał się już na palce z dumy, widząc, jak VAT szerokimi strumieniem napełnia kasę państwa, na nic nie brakuje i tylko zawodowi malkontenci z „ulicy i zagranicy” dostrzegali, że praworządność coś nam szwankuje, kornik się rozzuchwalił, a puszcza szumi jakby ciszej.

Chwaląc się przez trzy lata tym, że każdy wzrost dochodów podatkowych to zasługa działań rządu, celebrując miesięczne nadwyżki budżetowe i podkreślając społeczną wrażliwość, PiS coraz mocniej rozbudzał społeczne oczekiwania. Nawet bez tego rosłyby one, ale przy politycznej retoryce, że oto stajemy się państwem opiekuńczym na wzór Skandynawii, krainą mlekiem i miodem płynącą, mają uzasadnienie. Skoro stać nas na 500+, wzrost emerytur minimalnych czy 1,26 mld zł dla mediów publicznych, to znaczy, że dość ustawić się w kolejce do premiera Mateusza Morawieckiego i dla wszystkich starczy.

Gdy Jarosław Kaczyński zapowiadał półtora miesiąca temu, że znów są pieniądze, dużo pieniędzy na kolejny pakiet obietnic, to nauczyciele więcej zachęt nie potrzebowali. Skoro jest ponad 10 mld zł dla emerytów, można zlikwidować PIT dla osób do 26. życia, a rodzina jest tak wielkim priorytetem, że da się wysupłać nawet 20 mld zł na wypłatę 500 zł na pierwsze dziecko, to na pewno i dla nich miliardy się znajdą. Rządzący – wbrew sygnałom, jakie płynęły od minister finansów Teresy Czerwińskiej – wiele wysiłku wkładali w ostatnich tygodniach w udowodnienie wszystkim, że pieniądze są, budżet udźwignie dodatkowo 40 mld zł wydatków rocznie. Skoro można, no to dla nauczycieli też się znajdzie, tylko potrzebna jest wola.

