"W JSW pracodawca - przy aprobacie związków zawodowych - zdecydował się na utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) jako rozwiązania dla górników korzystniejszego niż promowane przez rząd Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)" - podali przedstawiciele jastrzębskiej "S" w informacji skierowanej do blisko 22-tysięcznej załogi firmy.

Rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer przypomniała, że wprowadzenie programu dodatkowego oszczędzania do emerytury wynika z przyjętej w ub. roku przez parlament ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Obecnie w spółce trwa kampania informacyjna, w ramach której pracownicy mogą m.in. poznać różnice między PPK a PPE, który zamierza wprowadzić JSW. W ocenie związkowców, ta druga opcja jest dla pracowników bardziej korzystna.

"Jeśli chodzi o PPE, całą należną składkę odprowadza pracodawca, a zgromadzone środki pracownik może wypłacić w całości już po ukończeniu 60. roku życia lub 55. roku życia - w tym drugim przypadku pod warunkiem uzyskania uprawnień emerytalnych. Natomiast PPK polega na odprowadzaniu obowiązkowej składki, która jest ściągana od pracownika w wysokości 2 proc. zarobku, zaś ze zgromadzonych pieniędzy pracownik może skorzystać dużo później - większa część zgromadzonych środków będzie wypłacana w minimum 120 ratach, z których ostatnią otrzymalibyśmy dopiero po ukończeniu 70. roku życia" - podała działająca w JSW Solidarność.

O tym, że w JSW ma być wprowadzony PPE przesądza - jak podkreślają związkowcy - m.in. to, że w PPE możliwy jest wcześniejszy dostęp do zgromadzonych środków, co jest kluczowe dla górników odchodzących na wcześniejszą emeryturę. Równie istotny jest brak obowiązkowej składki po stronie pracownika. Przystąpienie do PPE nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.

"1 lipca 2019 r. w Programie powinno uczestniczyć 25 proc załogi. Jeśli tak się nie stanie, wszyscy zostaną przypisani do PPK" - przypominają związkowcy, zachęcając pracowników, by przystępowali do PPE.

W ramach programu pracownicy będą mieli możliwość wyboru instrumentów finansowych o różnym stopniu ryzyka, w których będą inwestowane gromadzone środki - od funduszów obligacji skarbowych o pomijalnie małym ryzyku inwestycji po fundusze akcyjne. W przypadku JSW wszystkie instrumenty finansowe to fundusze PKO TFI.

Środki przekazane do PPE będą mogły zostać wykorzystane tylko przez pracownika lub osoby wskazane przez niego w deklaracji, a także przez spadkobierców, ponieważ pieniądze podlegają dziedziczeniu. Programy tego typu działają w firmach od 2004 r. Pracownicy JSW mogą składać deklaracje przystąpienia do PPE w kopalniach, a także przez internet, w portalu pracownika.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura "wejścia do systemu" dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej, i odbędzie się już 1 lipca br.