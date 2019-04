PSG z Grupy PGNiG uruchomiła stację LNG w Mońkach na Podlasiu



Mońki, 15.04.2019 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu (LNG) w Mońkach w województwie podlaskim.

"W ramach obecnej strategii na terenie województwa podlaskiego planujemy zgazyfikować 26 gmin, dzięki czemu stopień gazyfikacji wzrośnie z obecnych ok. 20% do 42,4% w 2022 r." - powiedział prezes PSG Marian Żołyniak podczas konferencji prasowej.

Łącznie w tym roku PSG planuje zgazyfikować 150 gmin w całej Polsce. "Do dziś z tego programu zgazyfikowaliśmy 34 gminy" - dodał prezes.

Dzięki inwestycji możliwe będzie przyłączenie do sieci gazowej dużych odbiorców, w tym Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obecnie firmy te korzystają z węgla jako źródła energii. Inwestycja umożliwi także przyłączenie indywidualnych odbiorców - oprócz stacji regazyfikacji PSG wybudowała ponad 5 km sieci gazowej, podkreśliła spółka. PSG prowadzi także rozmowy z lokalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.

"Dzięki działaniom Polskiej Spółki Gazownictwa gaz zaczyna być bardziej dostępny i wrasta zainteresowanie dostępem do sieci gazowej. Dzięki temu, że białe plamy sieci gazowej będą likwidowane, uzyskamy podniesienie komfortu życia, oszczędność czasu, a także poprawę jakości powietrza" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Stacja regazyfikacji skroplonego gazu LNG w Mońkach składa się m.in. z dwóch zbiorników kriogenicznych, mogących pomieścić łącznie około 65 000 m3 gazu po regazyfikacji, dwóch parownic, stacji redukcyjno-pomiarowej oraz infrastruktury towarzyszącej.

"Koszt budowy wyniósł około 4 mln zł. Skroplony gaz ziemny LNG m.in. z Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu do stacji regazyfikacyjnej w Mońkach dostarczać będzie m.in. spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Do tego celu wykorzystywane będą drogowe cysterny kriogeniczne zapewniane przez spółkę GasTrading z Grupy PGNiG" - powiedział wiceprezes PGNiG OD Marcin Szczudło, cytowany w komunikacie.

"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmuje liczne inicjatywy, których celem jest upowszechnienie wykorzystania gazu ziemnego w Polsce jako paliwa przyjaznego środowisku. Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju - tak by zapewnić nieprzerwane dostawy tego surowca zarówno do małych gospodarstw domowych, jak i dużych zakładów produkcyjnych. Konsekwentnie rozszerzamy listę dostawców - w zeszłym roku podpisaliśmy cztery umowy z amerykańskimi partnerami na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) - wszystkie po konkurencyjnych cenach. Nasza strategia jest prosta - chcemy, by jak największa część polskiego społeczeństwa korzystała z błękitnego paliwa i czerpała z tego korzyści ekologiczne i ekonomiczne" - podsumował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Jesienia ub.r. PGNiG zapowiadało, że Polska Spółka Gazownictwa zwiększy nakłady na rozwój sieci gazowej w Polsce o 867 mln zł łącznie do 7,5 mld zł, w efekcie czego blisko 90% Polaków będzie miało dostęp do gazu w 2022 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)