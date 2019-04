Cyfrowe zdrowie to model nowoczesnej opieki zdrowotnej polegający zarówno na informatyzacji usług dla pacjenta, jak i nowoczesnych metodach diagnostyki i leczenia z obszaru telemedycyny. Rozwiązania elektroniczne oznaczają dogodny dostęp do dokumentacji medycznej dla pacjentów i lekarzy, a także oszczędności dla całego systemu. W Estonii każdy pacjent, po wizycie w gabinecie lekarskim, ma swój elektroniczny rejestr zdrowia oparty na technologii blockchain. Jest to ogólnokrajowy system integrujący dane pochodzące z różnych szpitali i przychodni estońskich, składające się na jeden rekord, do którego pacjent i osoby upoważnione mają stały dostęp internetowy. Stworzono model, w którym dane przesyłane do centrali przez różnych producentów, z różnymi systemami wewnętrznymi są kompatybilne. W tych warunkach lekarz w czasie rzeczywistym może monitorować przebieg choroby przewlekłej u pacjenta, a ten z kolei sprawdzić wizyty lekarskie, recepty, wyniki badań swoich niepełnoletnich dzieci czy innych osób, przez które został do tego upoważniony, a także listę lekarzy, którzy mieli wgląd do tych danych.

Co równie ważne, dostęp do pełnej dokumentacji medycznej posiada także lekarz, który dzięki kilku kliknięciom automatycznie uzyskuje efekt pogłębionego wywiadu z wizytującym. Sprawdzi nie tylko wyniki badań czy zdjęcia rentgenowskie, ale również w sytuacji awaryjnej, za pośrednictwem kodu identyfikującego pacjenta, zobaczy takie parametry jak grupa krwi, alergie, przebyte choroby, dotychczasowe leczenie czy ciąża. Może to okazać się kluczowe w sytuacjach, w których czas gra największą rolę, np. w przypadku systemu szybkiego reagowania e-Ambulance. Dyspozytor w przeciągu zaledwie pół minuty aranżuje połączenie telefoniczne z karetką pogotowia, która niezwłocznie przyjeżdża do wskazanego punktu i dzięki informacjom o pacjencie wie, jakie interwencje medyczne może podjąć. Ekipa ratowników, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia poszkodowanego, również aktualizuje system jeszcze w drodze do szpitala, dzięki czemu lekarz ma informacje nawet o najbardziej nagłych przypadkach w historii zdrowotnej pacjenta, które mogą okazać się kluczowe do podjęcia właściwych decyzji terapeutycznych.

Istotną częścią tego łańcucha jest też Ministerstwo Zdrowia Estonii, które gromadzi dane do statystyk populacyjnych pod kątem wyrysowania mapy epidemiologicznej kraju i na jej podstawie decyduje, które obszary powinny być silniej dotowane, które ewentualnie mogą być przeszacowane i w końcu może identyfikować i likwidować deficyty finansowe, osobowe czy prawne w najbardziej kluczowych specjalizacjach (np. onkologia, kardiologia). Jeżeli większa ilość dobrze przygotowanych i zanonimizowanych danych medycznych trafi z kolei do gospodarki, umożliwi to środowisku biznesowemu i akademickiemu prace nad ulepszaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i analizach Big Data, które będą podstawą atrakcyjnych komercjalizacji.

Podczas gdy Polska dopiero raczkuje i sprawdza korzyści płynące z wprowadzenia e-recepty, dokumentacja papierowa w Estonii już na dobre odeszła do lamusa. Lekarz wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego przepisuje receptę, w dalszej kolejności pacjent okazuje w aptece swój dowód osobisty, a farmaceuta sprawdza, jaki lek ma wydać. Jeżeli pacjent to osoba cierpiąca na chorobę przewlekłą nie musi co miesiąc odwiedzać lekarza tylko po kolejną receptę, wystarczy rozmowa telefoniczna lub internetowa, podczas której lekarz szybko powtórzy receptę i pacjent zrealizuje ją w dowolnym punkcie aptecznym. Poza powyższymi zaletami, przejście na system elektronicznych recept generuje znaczące oszczędności finansowe dla płatnika, który może przeznaczyć je na inne potrzeby medyczne, a także czasowe dla lekarza i pacjenta, które ci mogą poświęcić na dokładniejszą konsultację lekarską i diagnozę. Znika także problem nieczytelnych lub źle wypełnionych recept, historia wcześniejszych recept oraz informacje o dawkach są jasne i czytelne, a rodzina może monitorować online, czy pacjent faktycznie wykupił przepisane leki, co sprawdza się zwłaszcza w przypadku osób starszych. Obecnie 99% wszystkich recept w Estonii jest wydawana elektronicznie.

W ramach swojej strategii digitalizacji kraju Estonia podjęła też wiele działań w takich sektorach jak bezpieczeństwo państwowe, mobilność, finanse, edukacja czy aparat rządowy.

