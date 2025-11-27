Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na I 2026 kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 58,38 USD, niżej o 0,46 proc.

Brent na ICE na I jest wyceniana po 62,85 USD za baryłkę, w dół o 0,44 proc.

Rosja i najnowsza wersja amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy

Rosja otrzymała najnowszą wersję amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy i wymaga on "poważnej analizy" - oświadczył w środę Jurij Uszakow, doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina ds. polityki zagranicznej.

Uszakow poinformował, że przedstawiciele rosyjskich służb wywiadowczych spotkali się w Abu Zabi ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami, z którymi rozmawiali o "bardzo drażliwych kwestiach", w tym o wymianie jeńców.

Dyplomacja rosyjsko-chińska i kontakt z USA

W Abu Zabi doszło także do nieplanowanego wcześniej spotkania z ministrem sił lądowych USA Danem Driscollem, ale nie rozmawiano z nim na temat najnowszej wersji planu pokojowego dla Ukrainy.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow powiedział z kolei w środę, że Moskwa pozostaje w ścisłych kontaktach z Pekinem w sprawie dyplomatycznych posunięć zmierzających do zakończenia wojny w Ukrainie.

Według Riabkowa Rosja jest gotowa kontynuować dialog ze Stanami Zjednoczonymi na temat rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Wiceminister powtórzył, że dla Moskwy niezwykle ważne jest, aby nie odstępować od ustaleń osiągniętych podczas rosyjsko-amerykańskiego szczytu na Alasce w sierpniu tego roku.

Podkreślił, że rosyjskie władze sformułowały w tej sprawie bardzo jasne stanowisko i Rosja nie ustępuje w kluczowych kwestiach dotyczących Ukrainy.

Zaangażowanie USA i delegacji Trumpa

Uszakow potwierdził też w środę, że wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff w przyszłym tygodniu przyjedzie do Moskwy w związku z rozmowami na temat zakończenia wojny w Ukrainie.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump powiedział, że do ustalenia porozumienia pokojowego dla Ukrainy zostało tylko kilka punktów spornych, wobec czego polecił Witkoffowi spotkać się z Putinem, a minister sił lądowych Dan Driscoll będzie prowadzić rozmowy ze stroną ukraińską.

Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul oznajmił zaś w środę, że Ukraina musi mieć możliwość suwerennego udziału w toczących się rozmowach. Ocenił, że pierwsze podstawowe porozumienia między Rosją a Ukrainą mogą zostać zawarte najwcześniej w przyszłym tygodniu, w ramach pierwszego etapu negocjacji.

Zakończenie wojny w Ukrainie do końca 2025 roku jest możliwe

Zakończenie wojny w Ukrainie do końca 2025 roku jest możliwe, choć rozmowy delegacji USA i Ukrainy w Genewie muszą być kontynuowane - ocenia tymczasem sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Rutte wskazuje jednak, że Rosja będzie stanowić długoterminowe zagrożenie dla Europy nawet po zawarciu porozumienia pokojowego.

Traderzy na rynkach ropy naftowej i analitycy nie "prześcigają się" tymczasem w obstawianiu, że możliwy pokojowy plan w wojnie Rosja-Ukraina może przynieść natychmiastowe zmiany w dostawach ropy z Rosji na globalne rynki.

Spotkanie OPEC+ i sytuacja na rynku paliw

Niemal 20 badanych przez agencję Bloomberg handlarzy ropy i analityków wskazuje, że albo w ogólne nie spodziewa się zawarcia porozumienia pokojowego na linii Rosja-Ukraina, albo - jeśli jednak doszłoby do tego - zwiększenie przepływu rosyjskiej ropy na rynki zajmie trochę czasu.

Dodają oni, że należy zachować na razie ostrożność, nawet jeśli uda się osiągnąć porozumienie pokojowe.

Analitycy wskazują, że obecnie ceny ropy naftowej są "wrażliwe" na pojawiające się nagłówki dotyczące negocjacji pokojowych ws. Ukrainy.

Tymczasem kraje kartelu OPEC i jego sojusznicy mają się spotkać 30 listopada ws. oceny sytuacji na rynkach paliw.

Na początku listopada producenci z tej grupy podjęli decyzję o wstrzymaniu się z dalszymi podwyżkami dostaw ropy na rynki w I kwartale 2026 r., po szybkim zwiększeniu dostaw surowca w 2025 r.

Ropa zmierza do zaliczenia kończącego się wkrótce listopada jako już 4. z kolei miesiąca ze spadkiem notowań.

Będzie to - jak wskazują analitycy - najdłuższa seria spadkowa dla notowań surowca od 2023 r.