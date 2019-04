Opracowanie zawiera szczegółowy opis zasobów, jakimi aktualnie dysponuje warszawski rynek biurowy, obrazując jego potencjał. – W raporcie zawarte zostały gruntowne dane dotyczące wysokości wywoławczych stawek czynszowych i kosztów eksploatacyjnych, obowiązujących w poszczególnych budynkach biurowych w Warszawie, jak również opisane czynniki, które mają wpływ na ich wysokość w korelacji z lokalizacją, powierzchnią, datą ukończenia i klasą budynków, czy posiadanymi certyfikatami. Poza dogłębną analizą oferty obiektów zlokalizowanych na rynku warszawskim, atutem publikacji są mapy przedstawiające zagęszczenie powierzchni, dostępnych w poszczególnych dzielnicach – informuje Bartłomiej Zagrodnik, Partner Zarządzający w Walter Herz.

Studium dostarcza szczegółowej wiedzy na temat oferty biurowej w aglomeracji warszawskiej, która oferuje dziś 5,65 mln mkw. powierzchni. Według szacunków analityków Walter Herz, w ciągu najbliższych 2-3 lat w Warszawie oddane zostanie około 850 tys. mkw. biur. Większość dużych inwestycji, pozostających w trakcie realizacji skupiona jest w centralnej części miasta, a najwięcej z nich powstaje u zbiegu ulicy Prostej z Towarową, w okolicy ronda Daszyńskiego. Jednocześnie, deficyt atrakcyjnych gruntów w centralnej części Warszawy stymuluje proces zastępowania starszych budynków nowoczesnymi obiektami biurowymi.

Warszawski rynek nigdy dotąd nie cieszył się większym zainteresowaniem. Popyt na stołeczne biura jest dwukrotnie większy niż nowa oferta deweloperów. Chłonność rynku jest tak duża, że współczynnik pustostanów spadł w Warszawie do poziomu 8,6 proc., osiągając najniższą wartość od 7 lat i nadal się obniża, ponieważ budowa większości realizowanych teraz projektów potrwa jeszcze przeszło rok.

Niedobór nowej podaży powoduje, że średnie stawki czynszowe idą powoli w górę. Na podwyżki wpływ ma także niespotykane dotąd w historii warszawskiego rynku zapotrzebowanie na biura. Na przeciętną wysokość stawek czynszowych rzutuje również jakość oddawanych powierzchni. Jak wskazują dane zebrane w raporcie Walter Herz, w warszawskich biurowcach klasy A i A+, które przede wszystkim wchodzą teraz na rynek, ceny za wynajem powierzchni są o 30,7 proc. wyższe niż w obiektach klasy B i B+.

Ponadto, większość z oddawanych w ostatnich latach biurowców to budynki certyfikowane. W takich projektach, jak wynika z opracowania, opłaty eksploatacyjne są wprawdzie o około 5 proc. niższe, ale stawki czynszowe o 13 proc. wyższe niż w biurowcach nie posiadających certyfikatu. Starsze budynki, które zwykle oferują niższy standard niż nowe, charakteryzują się natomiast niższym poziomem czynszów, ale znacznie wyższymi kosztami eksploatacyjnymi.

Analitycy Walter Herz prognozują, że ceny za wynajem powierzchni biurowych w Warszawie w najbliższym czasie będą utrzymywały się nadal w trendzie wzrostowym. Dobra koniunktura gospodarcza w naszym kraju, czy zaklasyfikowanie Polski do krajów rozwiniętych według FTSE Russell podbija zainteresowanie zachodnich oraz globalnych firm naszym rynkiem. To z kolei przekłada się na wzrost zainteresowania wynajmem powierzchni biurowych w największych ośrodkach biurowych w kraju i w konsekwencji wzrostem stawek czynszowych, co szczególnie dotyczy najatrakcyjniej zlokalizowanych, wyjątkowych pod względem architektonicznym obiektów.

