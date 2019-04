"Chcę podkreślić aspekt gospodarczy. Dzisiaj to, że w ramach tego budżetu - najprawdopodobniej to się okaże przed końcem roku - ale najprawdopodobniej bez konieczności nowelizacji, byliśmy w stanie, będziemy w stanie sfinansować również ten program i jednocześnie dokonać pewnego prorozwojowego przesunięcia akcentów jest rzeczą bardzo pozytywną dla rozwoju w tym krótkim okresie, w średniej perspektywie i w długich trendach czasowych" - mówił premier Morawiecki o przyjęciu przez Radę Ministrów programu przyznającego 500 zł na pierwsze dziecko.

"Wiem, że rozwój gospodarczy Polski dzięki temu programowi będzie lepszy, niż byłby bez niego" - podkreślił.

Rząd zdecydował o rozszerzeniu od 1 lipca 2019 r. programu „Rodzina 500 plus” także na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. To jeden z projektów wchodzących w skład tzw. „Nowej piątki” PiS. Od 1 kwietnia 2016 r. realizowany jest program, na podstawie którego na drugie i każde kolejne dziecko do 18. roku życia wypłacane jest 500 zł miesięcznie – niezależnie od dochodów rodziny (a na dziecko pierwsze lub jedyne świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego).

Na potrzeby ustawy budżetowej oszacowano, że deficyt sektora finansów publicznych w 2019 r. wyniesie 41,4 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 52,2 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 46,6 proc. W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 416 mld 234 mln 520 tys. zł, zaś wysokość dochodów ustalono na 387 mld 734 mln 520 tys. zł. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalono na kwotę nie większą niż 28 mld 500 mln zł.

