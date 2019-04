Z symulacji wynika, że po pięciu latach stopa zwrotu z OFI może wynieść 17,39%, a z subkonta ZUS 24,03%, zaś po 10 latach byłoby to odpowiednio: 37,80% i 53,82%.

"Do tej pory polityka inwestycyjna OFE po reformie z 2014 r. zakładała wysokie zaangażowanie w instrumenty udziałowe (sięgające przeciętnie około 80-85%). W przypadku OFI, w które to OFE mają zostać przekształcone, alokacja w akcje ma być stopniowo obniżana, o 2,5 pkt proc. rocznie. Z tego też powodu można przyjąć, że wyniki OFI mogą w przyszłości prezentować się podobnie do stóp zwrotu z OFE, jednak prawdopodobnie będą przeciętnie nieco niższe w długim terminie, właśnie ze względu na ograniczanie zaangażowania w akcje spółek z GPW" - czytamy w komentarzu.

W przypadku subkonta w ZUS roczna waloryzacja obliczana jest na podstawie średniego wzrostu nominalnego PKB za ostatnie 5 lat.

"Jeżeli zaś chodzi o waloryzację subkonta ZUS, to wskaźnik może być niższy ze względu na możliwe pogorszenie stanu krajowej gospodarki. Dużo zależy również od decyzji politycznych. Historycznie zdarzało się na przykład, że waloryzacja rent i emerytur miała charakter kwotowy, a co za tym idzie jej wysokość była jednakowa dla wszystkich (w 2012 roku było to 71 zł)" - czytamy dalej.

Według analityków Analiz Online, podejmując decyzję o przyszłości swoich środków z OFE, należy rozważyć wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na ich końcową wartość.

"Bazując na danych historycznych, oszacowaliśmy, jakich stóp zwrotu można by oczekiwać zarówno w przypadku przeniesienia środków na OFI, jak i na subkonto w ZUS. W zestawieniu tym korzystniej prezentuje się drugi wariant. Wynika to z kilku czynników:

- W ostatnich latach krajowa gospodarka rozwijała się stosunkowo prężnie, stąd wysokie wskaźniki waloryzacji. W przyszłości taki stan nie musi się utrzymać, a co za tym idzie wskaźnik może być niższy;

- Waloryzacja subkonta w ZUS nie może być ujemna, nawet jeśli średni nominalny PKB za ostatnie 5 lat będzie ujemny. Wskaźnik równy jest wtedy zero. W przypadku OFI z kolei poniesienie straty jest możliwe;

- W OFI pobierane są opłaty, które dodatkowo niekorzystnie wpływają na osiągane stopy zwrotu;

- Wysokie zaangażowanie OFI w akcje implikuje stosunkowo wysokie prawdopodobieństwo pogorszenia wyników, ale jednocześnie możliwość osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu w okresach korzystnej koniunktury na GPW" - czytamy dalej.

Z symulacji Analizy Online (według danych na 31.03.2019) wynika, że po 5 latach stopa zwrotu z OFI może wynieść 17,39%, a z subkonta ZUS 24,03%. Po 10 latach będzie to już odpowiednio: 37,80% i 53,82%, a po 15 latach odpowiednio: 61,76% i 90,78%.

Według zestawienia historycznych stóp zwrotu wg danych na 31.03 .2019 r., opracowanych przez Analizy Online wynika, że stopa zwrotu w okresie 2014-2019 dla OFE wyniosła średniorocznie 3,26%, a dla subkonta ZUS 4,40%. Jak podaje firma, do analizy subkonta ZUS za 2018 i 2019 wykorzystano wskaźnik rocznej waloryzacji na poziomie z 2017 r., gdyż dla 2018 r. ten wskaźnik zostanie opublikowany w maju br.

