Egipt: Parlament zaaprobował zwiększenie uprawnień prezydenta

Źródło: PAP

Egipski parlament zatwierdził we wtorek poprawki do konstytucji, które umożliwiają prezydentowi Abd el-Fatahowi es-Sisiemu pozostanie na stanowisku do 2030 r., choć muszą one być jeszcze poddane pod referendum.