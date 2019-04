Jak podała Exact Systems za Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Pojazdów (ACEA), "od początku roku zarejestrowano prawie 140 tys. osobówek, czyli zaledwie o 76 sztuk mniej, co dało spadek o 0,1 proc. niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Tymczasem z polskich salonów w marcu br. wyjechało ponad 50 tys. nowych samochodów osobowych o 3 proc. mniej niż rok temu, a jednocześnie 14,5 proc. więcej niż w lutym br.".

Dodano, że kołem zamachowym rynku wciąż pozostają firmy, które stanowią ponad 69 proc. kupujących, niespełna 31 proc. nabywców to klienci indywidualni.

"Z danych PZPM wynika, że w marcu br. z salonów w Polsce wyjechało niemal 1,5 tys. hybryd, czyli o 21,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Kupiono 387 aut z napędem elektrycznym tj. więcej o 186,7 proc. W porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszył się udział diesli (z 24,1 proc. do 22,5 proc.), a zwiększył silników benzynowych (z 70,6 proc. do 72 proc.)" - czytamy w komunikacie.

"Natomiast od początku roku, łącznie zostało zarejestrowanych w Polsce 4,9 tys. hybryd, czyli o ponad 10 proc. mniej niż rok wcześniej oraz 615 samochodów z napędem elektrycznym lub hybrydowym plug-in, co z kolei oznacza wzrost o ponad 78 proc. rdr" - dodano.

Exact System podał ponadto, że samochody z silnikami benzynowymi mają blisko 73-procentowy udział w rynku, a diesle 21,6 proc. "w pierwszym kwartale 2018 było to odpowiednio: 71,1 proc i 23,2 proc."

Eksperci Exact Systems, zwracają uwagę na stabilność naszego rynku względem UE i prognozują, że sprzedaż aut na koniec roku przekroczy 540 tys. Mniej optymistyczne wieści płyną z Unii, gdzie wszystkie największe rynki zanotowały spadki. "Z danych ACEA wynika, że w marcu br. Europejczycy kupili ponad 1,72 mln nowych osobówek, czyli o blisko 4 proc. mniej niż rok wcześniej. W trzecim miesiącu 2019 r. w parowaniu do marca ub. roku spadki odnotowały wszystkie największe rynki: Włochy (-9.6 Proc.), Hiszpania (-4.3 proc.), Wielka Brytania (-3.4 proc.), Francja (-2.3 proc.) i Niemcy (-0.5 proc.)" - wymienili. "W pierwszym kwartale br. popyt na nowe samochody spadł w Unii o 3,3 proc. w odniesieniu do roku ub. do nieco ponad 4 mln sztuk. W Niemczech rejestracje pozostały na prawie niezmiennym poziomie (+0.2 proc.), ale inne kluczowe rynki pogorszyły swoje wyniki, zwłaszcza Hiszpania (-6.9 proc.) i Włochy (-6.5 proc.)" - podano.

Exact Systems to firma doradcza z Częstochowy specjalizująca się m.in w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego i branży elektronicznej. Działa od 2004 r., ma swoje przedstawicielstwa 13 państwach Europy oraz Chinach.

