PGNiG podało w środę, że w pierwszym kwartale br. zaimportowało do Polski 3,67 mld m. sześc. błękitnego paliwa. Rok wcześniej było to 3,84 mld m sześc. W postaci skroplonej, czyli LNG spółka sprowadziła 0,73 mld m sześc. gazu. To więcej niż w pierwszym kwartale ub. roku, gdy było to 0,51 mld m. sześc.

W pierwszym kwartale PGNiG wydobyło - podobnie jak rok wcześniej 1,18 mld m sześć gazu - w tym 0,15 mld m sześc. wydobyła operująca na Norweskim Szelfie kontynentalnym spółka córka PGNiG Upstream Norway (w pierwszym kw 2018 było to 0,14 mld m sześć.).

