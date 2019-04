1,2 proc. zyskuje spółka Nestle, która zanotowała najmocniejszy początek roku od 2016 - w I kw. 2019 przychody firmy wzrosły o 3,4 proc. wobec konsensusu rynkowego na poziomie +2,8 proc.

Mieszane wyniki podała spółki Unilever, która w I kwartale zanotowała wzrost sprzedaży o 3,1 proc. w porównaniu z prognozami na poziomie 2,8 proc. Jednak jej przychody w I kw. spadły o 1,6 proc. do 12,4 miliarda euro, a szacowano, że wyniosą 12,54 mld euro.

Tanieją akcje spółki Osram, o 6,2 proc., po doniesieniach, że osłabło zainteresowanie firm Bain Capital i Carlyle Group złożeniem oferty przejęcia Osram.

Inwestorzy poznali PMI z Francji: w przemyśle to 49,6 pkt., a w usługach 50,5 pkt.

Wkrótce dane PMI podadzą Niemcy, a potem strefa euro.

Tymczasem do początku maja może zostać ogłoszone zawarcie umowy handlowej pomiędzy USA a Chinami - podają anonimowe źródła zbliżone do negocjacji amerykańsko-chińskich.

Przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu Steven Mnuchin planują podróż do Pekinu na przełomie kwietnia i maja, a w następnym tygodniu wicepremier Chin Liu He uda się na negocjacje do Waszyngtonu. Wówczas negocjatorzy chcą ogłosić, że strony zawarły porozumienie handlowe i podać szczegóły dotyczące spotkania na szczycie na podpisanie umowy, prawdopodobnie pod koniec maja.

Na rynkach ruch będzie coraz mniejszy, a w piątek będą one nieczynne m.in. w USA, W.Brytanii i Niemczech - rozpoczynają się święta wielkanocne.

Indeksy w Europie - godz. 09.15