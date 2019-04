Dane z raportu mogą wzmocnić duże wzrosty wartości firmy, która zyskała od minimum z grudnia już 33 proc. Rynkowa kapitalizacja Microsoftu powinna zbliżyć się do biliona dolarów.

W centrum uwagi inwestorów znajduje się Azure, czyli „chmurowy” produkt Microsoftu. Ma on zyskać na wartości w ujęciu rocznym aż 68 proc. – wynika z prognoz analityków skompilowanych przez Bloomberga. Chociaż rok temu wzrost był wyższy (wyniósł 93 proc. rok do roku), to tegoroczny ma większą skalę. Kolejny silny rok podkreśla kluczową rynkową rolę Microsoftu w tym ważnym ekosystemie IT, który został kilka lat temu zdominowany przez Amazon Web Services.

Oddział Intelligent Cloud odpowiadał w 2018 roku za 29,2 proc. przychodów Microsoftu. Zdaniem Brenta Bracelina z firmy KeyBanc Capital Markets biznes w chmurze wpłynął korzystnie na strukturę wzrostu przychodów informatycznego giganta. Jego zdaniem zwiększa to szansę Microsoftu na utrzymanie stabilnego rocznego wzrostu na dwucyfrowym poziomie.

Zyski Microsoftu w ostatnim kwartale wzrosły o 4,9 proc., natomiast przychody o 11,3 proc. To najwolniejsze tempo wzrostu przychodów w ujęciu rocznym od 2017 roku, jednak firma Mizuho Securities określiła je jako „wysokie jak na firmę o tak dużych rozmiarach”.

