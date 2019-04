PHZ Baltona chce ująć efekt ugody z Flemingo w wynikach za 2018 r.



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona rozpoznało składnik wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy (w związku z ugodą z Flemingo z ubr.) o wartości 94,99 mln zł, podała spółka. Operacja będzie miała wpływ na wynik finansowy za 2018 rok ze względu na ujęcie retrospektywne w IV kw. 2018 r. odpisów amortyzacyjnych w łącznej kwocie ok. 3 364 tys. zł.

"W toku sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 rok […] podjęta została […] decyzja o rozpoznaniu w bilansie odpowiednio spółki oraz grupy kapitałowej emitenta składnika wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy o wartości 94 992 tys. zł. Prawo do zawarcia umowy zostanie ujęte w aktywach trwałych w pozycji 'wartości niematerialne i prawne' oraz drugostronnie w pasywach w pozycji 'wynik z lat ubiegłych', zwiększając każdą z powyższych pozycji o wskazaną wcześniej wartość" - czytamy w komunikacie.



Ujęcie prawa do zawarcia umowy, o którym mowa powyżej związane jest z możliwością księgowego rozliczenia okoliczności zrzeczenia się roszczeń przez Flemingo Dutyfree Shop Private Limited, tj. spółkę z Grupy Flemingo (Flemingo), związanych ze sporem, zakończonym wyrokiem trybunału arbitrażowego przy Stałym Trybunale Arbitrażowym w Hadze, podano także.

"Zrzeczenie się przez Flemingo roszczeń do odszkodowania zasądzonego przez STA umożliwiało podpisanie w dniu 6 maja 2018 r. ugody oraz 14 umów najmu powierzchni na lotnisku Chopina w Warszawie […]. Wartość aktywa w postaci prawa do zawarcia umowy została ustalona w oparciu o kwotę odszkodowania wymienioną w wyroku STA powiększoną o odsetki naliczone do dnia zawarcia ugody […]. Emitent zwraca przy tym uwagę, iż powyższa operacja będzie miała wpływ na wynik finansowy za 2018 rok ze względu na ujęcie retrospektywne w IV kwartale 2018 r. odpisów amortyzacyjnych wskazanego powyższego aktywa w łącznej kwocie ok. 3 364 tys. zł" – czytamy dalej.



Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości roczna stawka odpisów amortyzacyjnych dla wskazanego powyżej aktywa została ustalona na ok. 10,6%, dodano w informacji.



"Na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu nie zostały zakończone czynności agregacji danych finansowych w odniesieniu do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok i tym samym emitent wyjaśnia, iż wstępne dane finansowe oraz bilansowe za 2018 rok uwzględniające m.in. wskazaną powyżej operację księgową zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby sporządzenia ww. sprawozdań finansowych" – zaznaczono również.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.



