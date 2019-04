W poniedziałkowym programie obrad rządu znalazł się punkt dotyczący projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Za jego opracowanie odpowiedzialny jest pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Mikołaj Wild.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej.

"Przewiduje ona realizację szeregu zamierzeń inwestycyjnych w celu stworzenia uniwersalnego systemu transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego innowacyjnego węzła transportowego (Centralnego Portu Komunikacyjnego), który z jednej strony uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata, z drugiej doprowadzi do przebudowy krajowego systemu transportu kolejowego jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego i obejmującego wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej" - czytamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RM.

Jak podkreślono, realizacja Koncepcji wymaga m.in. określenia numerów linii, ich nazwy (tzn. punktu początkowego, końcowego i ewentualnych punktów pośrednich), przybliżonej długości, a następnie ujęcia ich w wykazie linii o znaczeniu państwowym, "z uwagi na ich znaczenie gospodarcze i znaczenie dla spójności sieci kolejowej".

Dzięki temu m.in. organy wydające decyzje administracyjne w procesie inwestycyjnym, a także instytucje zajmujące się finansowaniem inwestycji będą mogły sprawniej realizować zapisy Koncepcji - zaznaczono. Dodano, że inwestorzy infrastruktury kolejowej, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Centralny Port Komunikacyjny, uwzględnią w swoich regulacjach wewnętrznych treść znowelizowanego załącznika do rozporządzenia.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie do 2,5 godziny.

37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta