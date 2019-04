Źródło: MAGAZYN DGP

Unia Europejska to prawdopodobnie najlepsze, co mogło się Polsce przytrafić po upadku komunizmu i uniezależnieniu się od Moskwy. Bez względu na to, do jakich zajrzymy statystyk, nie sposób znaleźć poważnych argumentów za tym, że przynależność do Wspólnoty nam szkodzi. Ale jednocześnie wiemy, że nie jest to organizacja funkcjonująca optymalnie.