Kruk dokapitalizuje Wongę kwotą min. 100 mln zł, nie planuje innych przejęć



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Kruk oczekuje, że zamknięcie transakcji zakupu Wongi nastąpi w ciągu kilku tygodni. Kruk wyłoży co najmniej 100 mln zł na dokapitalizowanie spółki, poinformowali przedstawiciele zarządu. Plany nie zakładają zakupu kolejnego podmiotu z branży pożyczkowej.

"Spodziewamy się, że zamknięcie transakcji Wonga zostanie zrealizowane w ciągu kilku tygodni. Dostaliśmy już zgodę UOKiK-u, trwają prace przygotowujące nas do przejęcia spółki. Co do skali finansowania, to nie jest ona bardzo duża w stosunku do wartości naszych rocznych inwestycji" - powiedział członek zarządu Michał Zasępa podczas konferencji prasowej.

"To będzie skala liczona na pewno w ponad 100 mln zł. Nie podajemy precyzyjnych informacji" - dodał.

Jak poinformował Zasępa, w początkowej fazie Wonga będzie finansowała działalność z zysków Kruka, a w przyszłości, przynajmniej częściowo będzie finansowała się samodzielnie.

"Na pewno w 2019 roku [finansowanie będzie pochodziło z Kruka], a potem - zobaczymy. Nie planujemy, żeby Wonga wyszła na rynek obligacyjny" - powiedział także.

Kruk nie planuje zakupu innych firm pożyczkowych w najbliższym czasie.

"Nie szukamy innych spółek pożyczkowych. Chcemy skupić się na tym, żeby wesprzeć zespół, który doprowadzi do rozwoju tego biznesu. W perspektywie kilku lat - jeśli będzie realizowała swój plan - chcielibyśmy też, aby ta spółka weszła na nowe rynki [na których działa Kruk]. Będziemy mieli prawo używać tego w brandu na innych rynkach w Europie" - powiedział Zasępa.

Dodał, że planowane zmiany w tzw. ustawie antylichwiarskiej, która jest dyskutowana w tej chwili pomogą Wondze w rozwoju biznesu w Polsce. Wonga będzie musiała relatywnie w niewielki sposób dostosować model działania w przeciwieństwie do innych, mniejszych podmiotów, których działalność zostanie utrudniona.

"Oczekujemy tych zmian, to jeden z triggerów zakupu Wonga. Jednym z problemów tego rynku jest rolowanie i przerzucanie z jednej firmy na drugą kolejnego długu i wtedy koszty się powiększają. Ministerstwo chce zakazać tego łańcucha powiązań i rolowania długu" - powiedział Krupa.

"Zostaniemy 100-proc. właścicielem tej firmy i chcemy, by tak zostało - powiedział Zasępa odpowiadając na pytanie o plany ewentualnego wprowadzenia Wongi na GPW.

W połowie marca Kruk podpisał z Wonga Worldwide Limited (In Administration) z siedzibą w Manchesterze list intencyjny dotyczący zakupu przez Kruka 100% udziałów w spółce Wonga.pl.

Wonga specjalizuje się w pożyczkach internetowych. Firma działa w Polsce od kwietnia 2013 roku. Koncentruje się na sprzedaży pożyczek ratalnych, które stanowią 90% jej portfela.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)