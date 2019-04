Boryszew chce utrzymać w kolejnych latach poziom nominacji na nowe projekty



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Boryszew chce utrzymać poziom nominacji na nowe projekty w kolejnych latach, poinformował członek zarządu, dyrektor ds. fuzji i rozwoju sektora automotive Cezary Pyszkowski. Coraz większy udział w ramach tych nominacji stanowić mają części do samochodów elektrycznych.

"Chcemy utrzymać dotychczasowy poziom nominacji w następnych latach, przy czym coraz bardziej będzie rósł udział części do samochodów elektrycznych" - powiedział Pyszkowski na konferencji prasowej.

Podkreślił, że grupie udało się pójść w kierunku producentów azjatyckich, dzięki czemu możliwe będzie pełne wykorzystanie zdolności zakładów produkcyjnych w Rosji oraz w Toruniu.

W 2018 roku grupa pozyskała nowe kontrakty o wartości 388,1 mln euro w trakcie życia projektów (zazwyczaj jest to okres 5-6 lat).

"Około 30% tych nominacji stanowiły części do samochodów elektrycznych, a w kolejnych latach ten udział będzie coraz większy" - dodał Pyszkowski.

Prezes Piotr Lisiecki podkreślił, że samochody elektryczne to dla grupy "pójście do przodu", w co firma mocno się zaangażowała.

"To nie tylko części samochodowe, ale również aluminium, bo samochody elektryczne muszą być lżejsze od spalinowych. Prowadzimy wstępne rozmowy na temat wykorzystania aluminium w tym obszarze, które powinny się rozstrzygnąć w ciągu kilku miesięcy. Jeśli to się uda, to będzie mały hit. Chcemy maksymalnie wykorzystać ten trend, żeby za kilka miesięcy znaleźć się w zupełnie innym miejscu" - powiedział.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)