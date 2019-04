Antena interrogatora swój-obcy (IFF - Identification Friend or Foe) pozwala systemowi Patriot ustalić, czy dany samolot należy do sojusznika czy przeciwnika.

Jak podkreśliła amerykańska korporacja w przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie, jest to ostatni zestaw Patriot z anteną PIT-Radraw wyprodukowany dla tego konkretnego klienta, jednak kolejni klienci "również będą potrzebować systemów Patriot z anteną PIT-Radwar".

Anteny systemu IFF z PIT-Radwar mają być wykorzystywane w radarach przeznaczonych dla Polski i innych nowych użytkowników systemu Patriot.

Pierwszą partię anten z wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej PIT-Radwar producent systemu Patriot odebrał w 2017 r., jeszcze przed podpisaniem międzyrządowej umowy na dostawę zestawów dla Polski.

Kontrakt na realizację pierwszej z dwóch planowanych faz programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła został podpisany pod koniec marca ubiegłego roku. Wartość pierwszej fazy programu Wisła wyniosła 4,75 mld dolarów (ok. 16,6 mld zł), z czego ok. 700 mln zł ma trafić do polskich zakładów.

W połowie marca br. wchodząca w skład PGZ Huta Stalowa Wola S.A. i Raytheon Integrated Defense Systems podpisały porozumienie umożliwiające rozpoczęcie przygotowań do produkcji i integracji 16 wyrzutni M903.

Pod koniec marca PGZ i koncern Lockheed Martin produkujący pociski PAC-3 MSE, które maja być podstawowym uzbrojeniem polskich zestawów, zawarły umowy offsetowe dotyczące elementów wyrzutni i pocisków oraz ich testów w Polsce.

System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot został dotychczas wybrany przez 16 państw.

>>> Czytaj też: Kolejowy szkielet kraju. Rząd przyjął wykaz linii o znaczeniu państwowym