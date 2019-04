Jak zaznaczają drogowcy, od poniedziałku kierowcy mają do dyspozycji wszystkie łącznice węzła. Mogą zjechać i wjechać na S8 w kierunku Warszawy i Wrocławia. To duże ułatwienie komunikacyjne dla mieszkańców Nadarzyna i okolicznych miejscowości.

Wraz z otwarciem węzła uruchomiona została również ulica Kościelna i droga lokalna w ciągu dw 720, jak również ronda i droga węzłowa je łącząca, zlokalizowane po obu stronach S8.

Drogowcy przypominają również, że za sprawą odkrytego podczas prac cmentarza w Nadarzynie, na którego przebadanie archeolodzy potrzebowali blisko 7 miesięcy, wydłużony został czas na ukończenie inwestycji.

Planowany termin zakończenia prac na niemal 10-kilometrowym odcinku Radziejowice – Przeszkoda to lipiec bieżącego roku. Wykonawcą inwestycji jest Strabag Infrastruktura Południe, a wartość kontraktu to prawie 307 mln zł. Natomiast niemal 12-kilometrowy odcinek trasy Przeszkoda – Paszków realizuje firma Intercor. W tym przypadku kontrakt opiewa na 436,65 mln zł. Termin zakończenia robót to sierpień br.

Autor: Marcin Kucharzewski