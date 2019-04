Polska w "bateryjnym Airbusie"? Możemy dołączyć do konsorcjum Francji i Niemiec

Źródło: PAP

Przedstawiciele rządów Polski, Belgii i Niemiec spotkali się we wtorek z unijnymi komisarzami, by rozmawiać o warunkach wsparcia dla konsorcjów, które mają produkować europejskie baterie samochodowe. Polska zapowiada dołączenie do inicjatywy Paryża i Berlina.