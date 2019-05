Szczyt Together for Europe w Warszawie: Szefowie państw regionu podpisali wspólną deklarację

Źródło: PAP

Warszawa, 01.05.2019. Do wspólnego zdjęcia pozują od lewej: wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, premier Chorwacji Andrej Plenkovic, minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkevics, premier Węgier Viktor Orban, wicepremier Słowacji Richard Rasi, premier Rumunii Vasilica-Viorica Dancila, premier Bułgarii Bojko Borisow, premier RP Mateusz Morawiecki, premier Litwy Saulius Skvernelis, przewodniczący Izby Reprezentantów Republiki Cypryjskiej Dimitris Siluris, premier Czech Andrej Babis, premier Malty Joseph Muscat, minister spraw zagranicznych oraz wicepremier Słowenii Miro Cerar, premier Estonii Juri Ratas i szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz. Na Zamku Królewskim w Warszawie, 1 bm. odbywa się szczyt Together for Europe - High Level Summit, w którym biorą udział m.in. szefowie rządów państw europejskich, którzy przyjechali do Polski na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego w ramach obchodów rozszerzenia UE z 2004 r. (cat) PAP/Radek Pietruszkaźródło: PAP

autor zdjęcia: Radek Pietruszka