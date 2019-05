MetLife OFE zmniejszył udział w PKP Cargo do poniżej 5% głosów na WZ



Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PKP Cargo do poniżej 5%, podała spółka.

Przed zawarciem transakcji fundusz posiadał 2 246 859 akcji PKP Cargo, co stanowiło 5,0168% kapitału zakładowego spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, podano.



"Po zawarciu transakcji liczba posiadanych akcji spółki wynosiła 2 083 859, co stanowiło 4,6528% kapitału zakładowego spółki i były uprawnione do 2 083 859 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)