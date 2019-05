ArcelorMittal Poland należy do głównych partnerów gospodarczych JSW. W poniedziałek hutniczy koncern ogłosił, że planuje tymczasowo wstrzymać pracę części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni. Jak zapowiedział prezes spółki Geert Verbeeck, zamknięcie nastąpi we wrześniu i potrwa „miesiące lub kwartały”.

"Grupa JSW ma wieloletnie kontrakty handlowe na dostawy węgla koksowego i koksu do zakładów ArcelorMittal. Kontrakty są realizowane, a ArcelorMittal nie wystąpił o ich renegocjacje" - poinformowała rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer, w odpowiedzi na pytania dotyczące potencjalnego wpływu decyzji hutniczego koncernu na sytuację JSW.

Przedstawiciele jastrzębskiej spółki wskazują, iż ArcelorMittal od dłuższego czasu komunikował zagrożenie ograniczenia produkcji stali z powodu rosnących kosztów praw do emisji CO2 oraz cen energii. "Powyższe decyzje i uregulowania są niezależne od grupy JSW" - wskazała rzeczniczka.

Odnosząc się do szacowanego wpływu decyzji ArcelorMittal na sprzedaż węgla JSW przypomina, że zapotrzebowanie na węgiel koksowy jest pochodną produkcji koksu.

"Komunikat ArcelorMittal dotyczy czasowego wyłączenia wielkiego pieca, co nie oznacza wstrzymania pracy koksowni, która może dostarczać koks do innych hut Grupy ArcelorMittal. W związku z powyższym JSW nie przewiduje znaczących zmian poziomu dostaw węgla koksowego do ArcelorMittal" - podała Jabłońska-Bajer.

Dostawy koksu do ArcelorMittal stanowią niewielki procent sprzedaży spółki JSW Koks. "Po zamknięciu wielkiego pieca, koksownia w Krakowie może funkcjonować jako koksownia niezależna, podobnie jak koksownia w Zdzieszowicach dostarczając koks do hut Grupy ArcelorMittal" - wyjaśniają przedstawiciele JSW.

Według ArcelorMittal Poland, decyzja o wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie wynika z jednej strony ze spadającego popytu na stal na światowych rynkach, w tym w sektorze motoryzacyjnym. Ponadto - według zarządu hutniczej spółki - krakowska huta utraciła konkurencyjność w związku z rosnącym importem stali spoza Unii Europejskiej, rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 oraz cenami energii elektrycznej.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali. Od 2004 r., kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie.

