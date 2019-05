Alior Bank może dokonać rewizji celu NIM na 2019 r. po wynikach za II kw.



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Alior Bank ocenia, że po wynikach za II kwartał br. będzie mógł dokonać ewentualnej korekty w górę celu strategicznego w zakresie marży odsetkowej netto, który wynosi obecnie 4,6%, poinformował prezes Krzysztof Bachta. W I kw. NIM wyniósł 4,7%.

"Podtrzymujemy nasz cel 4,6%. Tutaj jest możliwa w ciągu roku rewizja w górę, ale podchodzimy do tego ostrożnościowo, w pełni chcemy zobaczyć wyniki drugiego kwartału. Trendy są bardzo pozytywne na marży odsetkowej, ale chcemy je potwierdzić w wynikach w drugim kwartale" - powiedział Bachta podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w przypadku wskaźnika koszty do dochodów (C/I) bank zakłada osiągnięcie celu 42% w br. wobec 41% prognozowanych wcześniej ze względu na wzrost składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

"Składka na fundusz restrukturyzacji za ten rok była wyższa, niż się spodziewaliśmy. Mamy nadzieję, że na przyszły rok składka nie powinna być podnoszona. Powinniśmy 'dowieźć' 39% C/I w 2020 roku" - powiedział Bachta.

Celem banku na ten rok są także koszty ryzyka wysokości 1,8%, a na przyszły 1,7%.

"Koszty ryzyka nadal podtrzymujemy na poziomie 1,8% w tym roku. To jest ambitny cel. Podobnie wzrost wolumenów o 5-6 mld zł. Po pierwszym kwartale to jest 1,3 mld zł" - powiedział także prezes.

Bachta poinformował, że odpisy w segmencie klientów biznesowych powinny ustabilizować się na niższym poziomie do końca roku.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)