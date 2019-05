Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w komunikacie, że we wtorek rząd przyjął projekt noweli ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Autorem nowych rozwiązań jest resort środowiska.

Jak wyjaśniono, projektowane przepisy wdrażać będą rozwiązania unijnej dyrektywy (tzw. dyrektywy NEC) dotyczące redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej do redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych amoniaku i pyłu drobnego. Implementacja tych przepisów będzie wymagać sporządzania, przyjmowania i wdrażania "Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza" oraz monitorowania i raportowania informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza.

"Projekt częściowo wdraża również przepisy dyrektywy, która określa zakres i sposób funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) po 2020 r. W związku z tym do ustawy włączono przepisy określające zasady przydziału uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym 2021-2030 oraz kolejnych okresach rozliczeniowych" - dodano w komunikacie.

CIR poinformowało, że istotne zmiany proponowane w projekcie noweli dotyczą m.in. rozliczania kosztów inwestycyjnych poszczególnych zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI). "Korzystną zmianą będzie możliwość bilansowania wydanych uprawnień do emisji kosztami innych zadań inwestycyjnych, w przypadku zaprzestania realizacji jakiegoś zadania lub nieosiągnięcia zatwierdzonych wskaźników zgodności przez inwestora. Jednocześnie przewidziano zablokowanie możliwości przekraczania limitu kosztów inwestycyjnych, określonego dla zadań w KPI" - wskazano.

Jak wyjaśniono, prowadzący np. zakład przemysłowy będzie zwolniony z obowiązku wnoszenia opłaty rocznej za prowadzenie rachunku w rejestrze Unii Europejskiej (z uprawnieniami do emisji CO2) – od roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o zamknięcie rachunku. "Chodzi o to, że w praktyce zamknięcie rachunku często następuje później. Dodano także definicję eksploatacji instalacji, która jednoznacznie będzie określać, od którego momentu należy uzyskiwać zezwolenia i monitorować wielkość emisji w ramach EU ETS" - poinformowano.

Nowe przepisy wydłużą też z 14 dni do 90 dni termin składania przez przedsiębiorców wniosków o przydział uprawnień do emisji z rezerwy uprawnień dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Projektowana nowela rozszerzy również obowiązki dla KOBiZE. Jego nowym zadaniem będzie m.in. monitorowanie działań w obszarze polityki ochrony powietrza, a także przygotowywanie analiz, przeglądów i ocen jej funkcjonowania. "Dzięki temu rozwiązaniu resort środowiska otrzyma wsparcie przy realizowaniu wielu przedsięwzięć na rzecz ochrony powietrza" - podkreślono. (PAP)

autor: Michał Boroń